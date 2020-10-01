МОСКВА, 1 окт /ПРАЙМ/. Россия в октябре сохранит высокие объемы поставок зерновых, которые по сравнению с октябрем 2019 года могут вырасти на 36%, до 5,5 миллиона тонн, с начала экспортного сезона заметный вклад в положительную динамику стали вносить поставки ячменя, сообщила РИА Новости директор информационно-аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина.

"Ожидаю, что поставки зерна в октябре сохранятся на уровне сентября — порядка 5,5 миллиона тонн, против 4,05 миллиона тонн в октябре 2019 года (рост на 35,9% — ред.). В частности, по пшенице – порядка 4,85 миллиона тонн против 3,65 миллиона тонн годом ранее (рост на 32,9% — ред.), по ячменю – 430-450 тысяч тонн против 203 тысяч тонн (рост в 2,1-2,2 раза — ред.). По кукурузе оптимистичный прогноз — 100 тысяч тонн против 199 тысяч тонн в октябре прошлого года", — сказала Тюрина.

По оценке РЗС, в сентябре на экспорт отгружено 5,5 миллиона тонн зерна, на 35% больше, чем в сентябре 2019 года: отгрузки пшеницы выросли на 30%, серьезный рост фиксировался и по отгрузкам ячменя. Всего в течение июля-сентября Россия экспортировала почти 30% экспортного потенциала зерновых — 33% по пшенице, 31% — по ячменю; по кукурузе объемы продаж ниже на 33%.

"Всего с июля по сентябрь было отгружено порядка 14,8 миллиона тонн зерновых, на 13% больше, чем за тот же период прошлого года: в том числе пшеницы – 12,6 миллиона тонн, где прирост порядка 3%. Основной прирост объемов экспорта за три месяца текущего сельхозгода получен за счет ячменя, которого отгрузили больше на 35%, почти 1,7 миллиона тонн", — сообщила эксперт.

Лидеры по импорту пшеницы не поменялись: 15% объема экспорта закупила Турция, которая пока отстает от объемов прошлогоднего периода на 25%, далее — Египет с долей 14,5% (нарастил закупки на 33%), затем Бангладеш (5%) и Нигерия. На пятое место вместо Судана вышли Филиппины, увеличившие закупки в 4 раза, до 463 тысяч тонн.

Росту объема продаж ячменя способствовали сокращение валового сбора этой культуры в Европе и цена — российская продукция дешевле европейской примерно на 15%. Лидеры по закупкам — Саудовская Аравия (55%), Иран (12%) и Иордания (10,6%), активизировался спрос Кувейта, Туниса, Марокко, ОАЭ и Омана. РЗС прогнозирует рост валового сбора ячменя в РФ в 2020 году на 1,4%, примерно до 22,1 миллиона тонн — на фоне высокой урожайности, на 6,5% выше прошлогодней, и незначительного сокращения посевных площадей.

Валовый сбор кукурузы может сократиться на 7,1%, до 13 миллионов тонн; при этом обмолочено только 26,5% площадей, поэтому закупки пока затормозились, отметила Тюрина. "Кроме того, в рационе кормления можно заменить более дорогую культуру на более дешевую, поэтому рост цен на кукурузу может обусловить использование более дешевого зерна, например, того же ячменя", — добавила эксперт.