МОСКВА, 2 окт /ПРАЙМ/. Аналитики АКРА оценили потенциальные потери крупнейших банков России от ухудшения кредитного качества корпоративных ссуд и пришли к выводу, что необходимости в значительной прямой поддержке кредитных организаций со стороны государства возникнуть не должно, говорится в материалах рейтингового агентства.

Для оценки влияния ситуации в экономике на корпоративное кредитование и способность банков выдерживать рост возможных потерь от досоздания резервов по данной группе активов АКРА проанализировало отчетность 15-ти наиболее крупных по размеру активов банков РФ за первое полугодие, кроме банка "Траст", на которые приходится 80% всех банковских активов.

По оценке АКРА, реальная величина проблемной задолженности корпоративных заемщиков на балансах банков будет видна к середине 2021 года. Потенциальный объем дополнительного резервирования банками анализируемой выборки по данным ссудам составит не менее 650 миллиардов рублей.

При этом, как указывают аналитики, резервы могут быть досозданы без значительного снижения финансовой устойчивости банков за счет получаемой ими прибыли и имеющегося запаса капитала. Даже в сочетании с доформированием резервов по розничным ссудам средние показатели достаточности капитала рассматриваемой группы банков не должны снизиться более чем на 1,6 п.п., указало агентство.

"Таким образом, как полагает АКРА, необходимости в значительной прямой поддержке банков со стороны государства возникнуть не должно, а потребоваться она может лишь отдельным (наименее устойчивым) финансовым институтам", — говорится в материалах.

При этом аналитики не исключают возможности продления регуляторных послаблений в части признания кредитов проблемными и формирования резервов. В начале сентября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о постепенном выходе из послаблений, которые были ранее предоставлены банкам в условиях коронавируса. По ее словам, те банки, которые использовали послабления, должны будут сформировать резервы в полном объеме по кредитам крупным компаниям к 1 апреля следующего года, а по кредитам населению и субъектам малого и среднего предпринимательства — к 1 июля следующего года.