МОСКВА, 2 окт /ПРАЙМ/. Около 65% компаний в мире планируют повысить объем инвестиций в цифровизацию, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости исследовании BCG — Digital Transformation 2020 Global Study.

Исследование основано на данных опроса более 700 руководителей компаний с оборотом более 500 миллионов долларов по всему миру. Согласно ему, компании в условиях пандемии стали больше интересоваться решениями с использованием цифровых технологий, которые будут способствовать работоспособности и восстановлению их бизнеса, защитят их системы от киберрисков, а также позволят повысить автоматизацию операций и цепочек поставок.

"Пандемия не только не уменьшила интерес компаний к цифровой трансформации, но даже усилила его: 83% компаний считают, что эта задача стала еще более важной и около 2/3 (около 65%) планируют увеличивать инвестиции в нее", — говорится в документе.

Около трети респондентов считают, что "цифра" уже сейчас имеет "подрывное воздействие" на бизнес, более 90% участников ведут работу по цифровизации клиентской составляющей бизнеса.

"Однако на фоне растущей важности цифровой трансформации важно отметить, что четко прослеживается также требование большинства компаний к самоокупаемости этих инвестиций в относительно короткий горизонт времени. Это свидетельствует с одной стороны о том, что компании во многом уже прошли ранние, экспериментальные, шаги по "цифре" и гораздо лучше понимают, как за счет нее получать бизнес-выгоды, с другой – что в сложных экономических условиях никто не жаждет запускать длительные технологические инициативы с эффектом через 3-5 лет", — прокомментировал управляющий директор и партнер BCG в Москве Семен Щетинин.

Как уточнили РИА Новости в BCG, рост доли финансирования цифровизации через self-funding (из прибыли от самой "цифры" или сэкономленных благодаря цифровым новациям средств) в 2020 году составит около 83%, тогда как в 2017 году показатель составлял 50%.