МОСКВА, 2 окт /ПРАЙМ/. Первая заявка на регистрацию в РФ товара с географическим указанием была подана со стороны калифорнийской компании-производителя вина Napa Valley, рассказал РИА Новости руководитель Роспатента Григорий Ивлиев.

Роспатент начал принимать заявки на госрегистрацию товаров с географическим указанием 27 июля. Под географическим указанием понимается обозначение товара, происходящего с территории географического объекта и обладающего характеристиками, которые создают ассоциации с определенной территорией его происхождения. Эта мера призвана упростить возможности регистрации и продвижения региональных брендов.

"Первая заявка в России на регистрацию географических указаний поступила со стороны американской компании по производимому в калифорнийской долине вину. Вино распространенное — Napa Valley. Эта американская заявка находится у нас на рассмотрении", — сообщил Ивлиев.

Роспатент, по его словам, также получил групповую заявку от винодельческих ассоциаций Краснодарского края. "Ряд винодельческих ассоциаций Краснодарского края подал совместную заявку на обозначение "Кубань". Собственно, географические указания для того и созданы, чтобы позволять всем производителям региональной продукции выходить на российский и международные рынки. Мы видим, что кубанцы в полной мере это использовали", — отметил он.

Помимо этого, ведомство получило заявки на безалкогольные напитки и воды из Кабардино-Балкарии и Хабаровского края, на масло из Татарстана и Башкирии.

"Поступила заявка на обозначение "Ленинградские пышки", но заявители подали не словесное, а комбинированное обозначение — с изображением пышек на тарелках в цвете. Есть заявки, перспективы которых не очень ясны, например, на водку "Ессентуки", учитывая, что такое обозначение уже зарегистрировано в качестве наименования места происхождения товара (НМПТ) в отношении минеральной воды", — сообщил он.

"Ни по одной из 23 заявок мы еще не приняли решение. Мы публикуем заявки на нашем сайте, в течение трех месяцев все желающие могут подать свои соображения, мнения по заявкам — конкуренты, сотрудники, пользователи, производители, контрольные органы. По истечению этого срока мы уже примем решение, на основе полученных комментариев и позиции наших специалистов после анализа заявок", — добавил глава ведомства.