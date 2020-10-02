МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в августе поднялась до 3% с уровня июля в 2,9%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Показатель совпал с ожиданиями опрошенных агентством Рейтер аналитиков. Показатель стал рекордным с мая 2017 года, когда безработица составляла 3,1%.

Число безработных в стране в августе составило 2,06 миллиона человек, что на 490 тысяч (на 31,2%) больше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая лиц старше 65 лет, составила 41,88 миллиона человек, увеличившись на 110 тысяч человек (на 0,3%) в годовом выражении.