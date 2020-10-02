МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Безработица в США в сентябре опустилась до 8,2% с отметки августа в 8,4%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 850 тысяч после роста на 1,4 миллиона месяцем ранее, считают аналитики, опрошенные агентством Рейтер.

Министерство труда США опубликует статистику в пятницу, 2 октября, в 15.30 мск.

В 17.00 мск ожидается публикация окончательной оценки индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Аналитики полагают, что показатель в сентябре вырос до 79 пунктов с уровня августа в 74,1 пункта. По предварительной оценке, показатель составлял 78,9 пункта.

В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику числа действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю, которая завершилась 25 сентября, это количество выросло на четыре вышки, до 183 агрегатов.