МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Украина стала страной — главным выгодоприобретателем от транзита "санкционки" через территорию России, пишет РБК со ссылкой на данные Центра развития цифровых платформ (ЦРЦП), которая занимается разработкой системы отслеживания грузоперевозок.

Как отмечают аналитики, после того, как Россия разрешила по своей территории производить транзит запрещенной продукции, украинским перевозчикам удалось сэкономить около $13 миллионов.

Всего, начиная с марта 2020 года, иностранным транспортным компаниям удалось провести через Россию более 4,4 тысячи рейсов с товарами, в отношении которых введены санкции.

По данным ЦРЦП, чаще всего везут продовольственные товары:

37% приходится на мясо и мясные продукты,



12% — продукты из зерновых,



9% — молочные продукты,



5% — фрукты и орехи,



4% — какао,

2% — рыба и рыбные продукты.



Что касается непродовольственных товаров, то на бумагу и картон приходится 9% от всего объема.

Напомним, что санкционными для России являются товары (мясо и колбасы, рыба, молочные товары, овощи и фрукты) из следующих стран: США, страны Евросоюза, Канады, Австралии, Норвегии, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна.

Что касается Украины, то для этой страны установлен отдельный перечень запрещенных к ввозу товаров, в том числе бумага и картон, турбины и машины, а также оборудование для сельского хозяйства.