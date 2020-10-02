МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Санкции со стороны ЕС в отношении белорусских лидеров – это, скорее, проявление слабости, чем силы, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что мы в целом относимся весьма и весьма негативно к санкционной политике. В любом случае, это, скорее, проявление слабости, чем силы", — сообщил Песков журналистам.

Раннее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз имплементирует санкции по ситуации в Белоруссии, в списке для наложения ограничений примерно 40 лиц.