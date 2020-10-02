МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Годовая дефляция в 19 странах еврозоны в сентябре, по предварительной оценке, составила 0,3% против дефляции в 0,2% в августе, следует из данных европейского статистического агентства Евростат.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали дефляцию на уровне 0,2%.

В месячном исчислении потребительские цены в еврозоне в сентябре выросли при этом на 0,1%.

Годом ранее, в сентябре 2019 года, годовая инфляция в еврозоне составляла 0,8%.

Базовая годовая инфляция в сентябре 25020 года, по предварительной оценке, составила 0,2% в годовом выражении против 0,4% в августе.