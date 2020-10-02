МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Производство золота в России по итогам января-августа сократилось на 7,57% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее — до 214,59 тонны, говорится в сообщении Минфина РФ со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные предприятия.

В том числе, производство добычного золота в России в отчетном периоде составило 184,15 тонны против 178,71 тонны в январе-августе 2019 года (рост на 3,04%), попутного — снижено на 10,94%, до 11,31 тонны против 12,7 тонны, вторичного — составило 19,13 тонны против 40,75 тонны годом ранее (падение на 53,06%).

Кроме того, производство серебра в стране в январе-августе оказалось снижено на 6,28%, до 594,99 тонны (годом ранее – 634,84 тонны), в том числе добычного составило 284,89 тонны против 307,16 тонны (снижение на 7,25%), попутного – 220,92 тонны против 221,07 тонны (снижение на 0,07%), вторичного – 89,18 тонны против 106,61 тонны (сокращение на 16,35%).

Минфин впервые опубликовал статистику добычи драгметаллов в РФ по итогам 2014 года. Ведомство при этом не дает данных о золотосодержащих концентратах, которые для переработки отправляются на экспорт и не возвращаются на аффинажные заводы РФ.

По информации министерства, в России в 2017 году было произведено 306,9 тонны (+6,4%) золота и 1044,3 тонны (-4,1%) серебра; в 2018 году — 314,4 тонны (+2,45%) золота и 1119,95 тонны (+7,24%) серебра; в 2019 году — 343,54 тонны (+9,3%) золота и 996,2 тонны (-11,05%) серебра.