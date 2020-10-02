2 окт — Dow Jones. Информация о том, что тест президента Дональда Трампа на коронавирус дал положительный результат, вызвала резонанс во всем мире, потому что он – президент США, потому что до президентских выборов остается около месяца, а также потому, что он – Дональд Трамп.

Первый вопрос состоит в том, не проявятся ли симптомы, которые не позволят ему исполнять свои обязанности, и он должен будет передать полномочия (путь и временно) вице-президенту Майку Пенсу. Пожелания скорейшего выздоровления поступают из многих столиц, и они продолжат поступать весь день, даже от лидеров, у которых нет общих дел с Трампом и которым почти нечего ему сказать.

Но больше всего во всех мировых столицах хотят узнать, сможет ли и будет ли действующий президент выполнять свою работу впредь. Президентство Трампа привнесло в мировые дела огромную неопределенность. Теперь весь остальной мир интересует, какой будет судьба самого президента.

Второй вопрос, возникающий в связи с заражением президентской четы коронавирусом, состоит в том, не станет ли пандемия главной темой предвыборной кампании в ближайшие недели, не будет ли она еще более значимой проблемой, как и неоднозначные решения Трампа в связи с ней.

Представителям оппозиционной президенту Демократической партии было бы слишком просто напомнить избирателям, что на жестких предвыборных дебатах во вторник Трамп объявил, что "конец пандемии виден", и как он насмехался над своим оппонентом Джо Байденон, за то, что тот носит маску в общественных местах. Ранее Трамп планировал через несколько дней совершить предвыборные турне во Флориду и в Висконсин, где его сторонники демонстративно пренебрегают средствами защиты и не соблюдают социального дистанцирования.

С другой стороны, заражение президента вирусом вызовет бурное сочувствие его сторонников, которое скоро проявится в изображениях и трансляциях, показывающих, как христиане-евангелисты всей страны молятся за американского президента. Поэтому, возможно, злорадство – не лучшая манера поведения для демократов в такой ситуации.

Наконец, вопрос о том, останется ли Дональд Трамп Дональдом Трампом. Его реакция на болезнь, разумеется, в зависимости от опасности симптомов (если они появятся), будет критически важным фактором в последние дни предвыборной кампании.

Вполне возможно, что он выйдет из карантина в добром здравии и начнет разглагольствовать о своей победе над превратностями судьбы и о своей физической выносливости, как он делал это многие месяцы, указывая на немощность своего соперника. Если же его состояние станет тяжелым, он в результате предстанет ослабленным президентом, павшим жертвой пандемии, опасность которой он не признавал.

— Автор Pierre Briancon; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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