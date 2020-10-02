МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Безработица в США в сентябре уменьшилась до 7,9% с отметки августа в 8,4%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 661 тысячу, следует из данных министерства труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали безработицу в сентябре на уровне 8,2% и рост числа рабочих мест на 850 тысяч.

При этом ведомство пересмотрело показатель числа новых рабочих мест за август в несельскохозяйственных отраслях экономики — 1,489, а не 1,371 миллиона, как сообщалось ранее.

Министерство также указало, что почасовая заработная плата в стране в сентябре выросла на 0,1% в месячном выражении и составила 29,47 доллара, а в годовом — на 4,7%.

Безработица в США подскочила в апреле до 14,7% с мартовских 4,4% и обновила максимум с 1940 года. Уже в мае показатель сократился до 13,3%, в июне — до 11,1%, в июле — до 10,2%, в августе — до 8,4%. Таким образом, пятый месяц подряд отмечается снижение показателя.