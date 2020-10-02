МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Европейский союз после публикации в официальном журнале в пятницу формально ввел дополнительные индивидуальные санкции против белорусских официальных лиц за насилие над участниками акций протеста и фальсификацию итогов президентских выборов.

"Данное решение вступает в силу в день публикации в журнале Европейского союза", — говорится в документе. Он датирован 2 октября 2020 года.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные — в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.