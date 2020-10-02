МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Российские аграрии по состоянию на 2 октября намолотили 124 миллиона тонн зерна в бункерном весе, урожайность составила 28,6 центнера с гектара, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Таким образом, урожайность на данный момент на 6,3% выше показателя на 2 октября 2019 года (26,9 центнера с гектара) и на 0,7% ниже урожайности на 24 сентября текущего года (28,8 центнера с гектара).

Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 43,3 миллиона гектаров, или 90,3% к посевной площади. Пшеница обмолочена на площади 28,2 миллиона гектаров (96% посевной площади), собрано 85,9 миллиона тонн при урожайности 30,4 центнера с гектара. Ячмень обмолочен с площади 8,1 миллиона гектаров (94,4% посевной площади), намолочено 21,7 миллиона тонн зерна при урожайности 27 центнеров с гектара.

Сбор кукурузы составляет 4,1 миллиона тонн, посевы культуры убраны с площади 883,2 тысячи гектаров (30,8% общей площади) при урожайности 46,3 центнера с гектара. Рис обмолочен с площади 96,6 тысячи гектаров (49,2% площади), собрано 618,3 тысячи тонн при урожайности 64 центнера с гектара. Сбор подсолнечника составил 6,8 миллиона тонн при урожайности 16,8 центнера с гектара, обмолочено 4,1 миллиона гектаров (47,9% площади).

Сев озимых культур под урожай 2021 года проведен на площади 12,9 миллиона гектаров (67% прогнозной площади).

Минсельхоз РФ ожидает, что урожай зерна в России в 2020 году составит более 125 миллионов тонн, сбор пшеницы — не менее 82 миллионов. По данным Росстата, валовый сбор зерна в РФ в 2019 году составил 121,2 миллиона тонн — это второй в постсоветской истории страны показатель после рекордного 2017 года. Урожай пшеницы в прошлом году составил 74,453 миллиона тонн.