РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 окт — ПРАЙМ. Правительство РФ в рамках мер по поддержке рынка труда уже направило 3 миллиарда рублей на организацию переобучения специалистов, продолжит открывать центры опережающей профессиональной подготовки в регионах, но многое зависит и от руководителей субъектов Федерации, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Во время общения Мишустина с директорами и преподавателями российских колледжей, представителями экспертного сообщества в сфере профессионального образования и студентами глава Союза директоров средних специальных учебных заведений Виктор Демин обратил внимание премьера на то, что из-за коронавируса произошли серьёзные изменения на рынке труда, и поинтересовался, какие меры предпринимает и будет предпринимать правительство в этой связи, с учетом того, что в новых обстоятельствах роль среднего профессионального образования усиливается.

"У нас направлено сегодня 3 миллиарда рублей на организацию переобучения, за счет этого примерно более 110 тысяч человек получат новую профессию, новые знания, навыки, которые будут востребованы на рынке труда, и организовано такое переобучение в том числе на базе колледжей", — рассказал Мишустин.

Он также сообщил, что на портале "Работа в России" можно найти вакансии, работодатели активно используют его возможности.

"Я сам смотрел несколько порталов крупных городов, в Москве — более 300 тысяч вакансий сам видел, которые так или иначе доступны для того, чтобы устроиться на работу", — заявил Мишустин.

Премьер добавил, что в 14 регионах были открыты центры опережающей профессиональной подготовки, в следующем году они появятся еще в 15 субъектах Федерации.

Важную роль, по мнению главы правительства, играют и руководители регионов, которые могли бы координировать эту работу и, учитывая специфику региона, могли соединить работодателя с тем, кто по этой программе будет готов прийти на работу.