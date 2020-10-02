МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Москва расценивает санкции ЕС против Белоруссии как открытое и неприемлемое давление на власти республики, односторонние рестрикции нелегитимны, этот шаг Брюсселя нарушает принцип невмешательства во внутренние дела, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ.

"Обратили внимание на принятое Евросоюзом 2 октября решение о новых ограничительных мерах в отношении Белоруссии. Видим, что вместо проявления сдержанности, столь необходимой для стабилизации ситуации в Белоруссии, Евросоюз вновь хватается за санкционный инструмент. Который, напомним, является односторонним и нелегитимным, подрывает прерогативы Совета Безопасности ООН и ведет к дальнейшей эрозии международного права",- говорится в заявлении Захаровой.

Она добавила, что в Москве расценивают такой шаг "как открытое и неприемлемое давление на белорусские власти, которые предпринимают усилия по нормализации обстановки внутри страны".

"Представители Евросоюза и его стран-членов неоднократно заверяли об отсутствии в их подходах геополитики. Однако, принимаемые в ЕС решения, язык угроз, равно как и другие действия в отношении Белоруссии свидетельствуют об обратном. Налицо нарушение одного из ключевых принципов Устава ООН и хельсинкского Заключительного акта СБСЕ – невмешательства во внутренние дела",- подчеркнула Захарова.

По ее словам, вместо того, чтобы "сыграть конструктивную роль и содействовать стабилизации ситуации в Белоруссии", в Евросоюзе решили "пойти на поводу у отдельных стран-членов, настроенных на дальнейшее "раскачивание" внутриполитического положения в Белоруссии".

"Призываем ЕС задуматься об опасных последствиях такой линии",- констатировала официальный представитель МИД РФ.