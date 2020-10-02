МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Росстат произвел первую оценку ВВП РФ во втором квартале 2020 года, выполненную методами использования доходов и формирования по источникам доходов, динамика ВВП совпала с оценкой, рассчитанной производственным методом, — снижение на 8%, следует из сообщения ведомства. Минэкономразвития улучшило прогноз по спаду ВВП России в 2020 году

Расчеты выполнены на основе оперативной статистической отчетности предприятий, расчетных данных отраслевой статистики, а также на данных Банка России, Федерального казначейства и ФТС России, отмечает Росстат.

"Объем ВВП во втором квартале 2020 года составил 23288,2 миллиарда рублей. Физический объем ВВП сократился относительно аналогичного периода прошлого года на 8%", — говорится в комментарии статведомства.

Росстат ранее отмечал, что во втором квартале 2020 года произошло изменение устоявшихся тенденций и соотношений макроэкономических показателей, которые используются при предварительных оценках. Они также указывали, что последующие оценки ВВП за второй квартал 2020 года, которые будут рассчитаны методом использования доходов и методом формирования по источникам доходов, могут привести к дальнейшему уточнению индекса физического объема ВВП во втором квартале.

Минэкономразвития в сентябрьской версии прогноза улучшило ожидания по спаду ВВП РФ в 2020 году до 3,9% с 4,8%. В 2021 году министерство прогнозирует рост экономики на 3,3%.