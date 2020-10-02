МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Коронавирус в августе стал главной причиной смерти 3 222 человек в России, в еще 641 случае он предполагается как основная причина смерти (но вирус не был идентифицирован), следует из данных Росстата.

Статистическое ведомство также приводит данные по числу умерших в случаях, когда COVID-19 повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента — в августе 2020 года был зафиксирован 1 078 такой случай. В 2 522 случаях COVID-19 не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания.

Росстат в пятницу также опубликовал уточненные данные по смертности от COVID за июль. По данным статистического ведомства, в июле в России COVID-19 стал основной причиной смерти 6 084 человек (против предыдущего отчета в 5 922 человек), в том числе у 5 063 человек вирус идентифицирован (в предыдущей версии таких случаев было 4 863), у 1 021 человек — не идентифицирован (против 1 059 в предыдущем отчете).

Росстат также уточнил данные по числу умерших в июле, когда основная причина смерти отнесена к прочим заболеваниям — теперь их 4 287 (против 4 157), из них в 1 237 случаев COVID-19 не был основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания (против 1 191 в предыдущем отчете); в 3 050 случаях COVID-19 не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания (против 2 966).

Таким образом, число смертей лиц с диагностированным и предполагаемым COVID-19 по уточненным данным в июле составило 10 371 случай (против 10 079 в предыдущем отчете). В августе таких умерших 7 463 человека.

Росстат ведет статистику смертей от коронавирусной инфекции, выделяя перечисленные выше четыре группы смертей лиц с диагностированным COVID-19. В общей сложности по всем этим категориям с апреля умерли 45 663 человека, в том числе в апреле 2 825, в мае — 12 669, в июне — 12 335.

В целом смертность в РФ в августе выросла на 9,6% в годовом выражении и составила почти 157,2 тысячи человек, следует из данных Росстата.

В августе 2019 года смертность в России составила почти 143,4 тысячи человек.

Рождаемость в России в августе снизилась — на 5,4% в годовом выражении. На свет появилось 126,6 тысячи младенцев против 133,9 тысячи в прошлом году.естественная убыль населения России в январе-августе 2020 года составила почти 346,9 тысячи человек, следует из данных Росстата.

Число умерших за январь-август текущего года составило 1,285 миллиона человек и выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,9% (в январе-августе 2019 года число умерших составило 1,213 миллиона человек).

Рождаемость в России за восемь месяцев 2020 года снизилась на 5,6% в годовом выражении. В январе-августе текущего года в России родилось почти 938,3 тысячи младенцев против 994,3 тысячи годом ранее.

Таким образом, естественная убыль населения в России в январе-августе 2020 года составила почти 346,9 тысячи человек (годом ранее — 219,1 тысячи человек).