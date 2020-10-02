МОСКВА, 2 окт /ПРАЙМ/. Россия готова продолжать оказывать помощь Молдавии в противодействии распространению коронавируса, заявил глава Минсельхоза РФ, сопредседатель российско-молдавской межправительственной комиссии Дмитрий Патрушев, которого цитирует пресс-служба МСХ.

Министерство сообщает, что 2 октября состоялось заседание межправкомиссии под председательством главы Минсельхоза РФ и министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Молдавии Иона Пержу. Участники заседания обсудили вопросы взаимодействия в сферах торгово-экономического сотрудничества, безопасности поставляемых продуктов, энергетики, АПК, транспортной отрасли, миграционной политики, в гуманитарной сфере.

"В связи с неблагоприятной ситуацией, сложившейся из-за распространения коронавирусной инфекции, важную роль приобретает сотрудничество стран в сфере охраны здоровья граждан. Дмитрий Патрушев заявил, что российская сторона подтверждает готовность продолжать оказывать помощь Республике Молдова в противодействии распространению этой болезни", — говорится в сообщении.

Глава Минсельхоза отметил, что РФ и Молдавию исторически связывают дружеские отношения. Министерство в сообщении указывает, что в 2019 году общий товарооборот между странами увеличился на 5% по сравнению с предыдущим годом и составил 1,6 миллиарда долларов, при этом вырос как российский экспорт, так и импорт из Молдавии.

"Сельхозпродукция из Республики Молдова широко представлена на российском рынке. В свою очередь мы приветствуем заинтересованность республики в продукции российской промышленности, в том числе в сельхозоборудовании, коммунальной и автомобильной технике. В этой связи хочу отметить положительную тенденцию в укреплении сотрудничества между бизнес-структурами наших стран", — сказал Патрушев.

Одним из важнейших и перспективных направлений сотрудничества министр назвал сферу АПК. "По итогам заседания принят ряд решений о дальнейшей активизации совместной работы по наиболее важным направлениям двустороннего сотрудничества, которые нашли отражение в итоговом протоколе", — заключает Минсельхоз.