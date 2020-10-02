ВАШИНГТОН, 2 окт /ПРАЙМ/. Биржевые индексы США снизились в пятницу после новости о болезни президента Дональда Трампа, у которого подтвердился коронавирус.

Лидером падения стал технологический NASDAQ, который опустился на 2,22% до 11075,02 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,96%, в то время как промышленный Dow Jones Industrial Average (DJIA) просел на 0,48% до 27682,81 пункта.

Ранее сообщалось, что Трамп подтвердил, что у него обнаружили коронавирус, и ушел на карантин. Белый дом заявляет, что симптомы у Трампа "мягкие", но СМИ писали, что президент жалуется на температуру и кашель. Трамп не передавал какие-либо полномочия вице-президенту Майку Пенсу и продолжает исполнять свои обязанности.