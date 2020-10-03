ЕРЕВАН, 3 окт — ПРАЙМ. Депутаты Национального собрания (парламента) Армении планируют рассмотреть в ходе назначенного 6 октября внеочередного заседания законопроект, разрешающий увеличение дефицита бюджета до 7,4% ВВП, сообщается на сайте законодательного органа.

"Решением председателя Национального собрания 6 октября будет созвано внеочередное заседание, в повестку которого включен вопрос о поправках в закон о госбюджете Армении на 2020 год", — говорится в сообщении, размещенном на сайте парламента.

Согласно представленному правительством законопроекту, дефицит госбюджета может быть увеличен до 7,4% ВВП, прогнозируемого в объеме 6,17 триллиона драмов (12,6 миллиарда долларов США). При этом кабмин ожидает снижение номинального объема ВВП на 321,8 миллиарда драмов (644,2 миллиона долларов) по сравнению с запланированным в апреле показателем, а также экономический спад в размере 6,8% вместо 2%, прогнозировавшихся в апреле 2020 года. В этих условиях, правительство прогнозирует, что соотношение госдолга к ВВП достигнет 67%

В обоснованиях, приложенных к законопроекту, отмечается, что негативное влияние на экономику оказывают пандемия коронавируса и военные действия в зоне карабахского конфликта.