МОСКВА, 4 окт /ПРАЙМ/. Российские банки к оценке ипотечных заемщиков подходят максимально комплексно, и потерю "очков" по одному из параметров, которые они принимают во внимание, можно компенсировать высоким первоначальным взносом или трудовой книжкой в стабильной известной компании.

Тем не менее, есть характеристики, которые сразу повысят рейтинг потенциального клиента в глазах любого кредитного специалиста: опрошенные РИА Новости эксперты рассказали, что на большие суммы ипотечного кредита смогут рассчитывать семейные заемщики в возрасте 30-40 лет с возможностью внести 20% первоначального взноса.

"Для погашения ипотеки заемщику необходимо будет сделать около 300 регулярных взносов, что подразумевает очень высокий уровень платёжной дисциплины, а также стабильности в доходах. Поэтому приоритет при выдаче отдаётся представителям профессий, которые востребованы всегда. Не обязательно высококвалифицированных, требующих высшего образования, главное уверенность, что у заемщика будет работа в любых экономических условиях", — говорит директор департамент кредитных рисков "БКС Банка" Сергей Хайруллин.

Банки обращают внимание на характер деятельности — представители профессий, связанных с риском для жизни, например, могут вызывать у банка дополнительные вопросы, продолжает эксперт. Желательно, чтобы заёмщик работал в государственной или крупной частной компании. Это прибавило бы банку уверенности, что в кризис, вызванный пандемией или другими факторами, он не останется без работы.

По словам Хайруллина, идеальный возраст для получения ипотеки — 30-40 лет. Хорошо, если есть стабильный семейный доход. Для получения ипотеки он должен вдвое превышать размер ежемесячного платежа.

ПО ОДЕЖКЕ ВСТРЕЧАЮТ

"Идеальный ипотечный заемщик – это мужчина после призывного возраста и до последней смены паспорта – 27-50 лет. Почему мужчина? Здесь все просто: он не уйдет в декрет, у него меньше риск потерять работу, да и зарплаты, по статистике, у представителей сильного пола выше", — считает председатель центра правовой помощи "Дело жизни" Иван Соловьев.

Что касается возраста, то здесь банки предпочитают золотую середину, пояснил эксперт: человека неожиданно не призовут в армию, из-за чего он потеряет работу и, соответственно, возможность совершать платежи. А после пятидесяти тоже есть риски: различные заболевания, снижения доходов и увольнения.

"Есть ряд второстепенных факторов: стаж работы и ее характер, отсутствие профессиональных факторов риска жизни и здоровью, отсутствие судимости, занимаемая должность, наличие высшего образования, семьи, детей, стабильная и достаточно высокая официальная зарплата, перспективы движения по служебной лестнице, наличие ликвидного имущества, на которое в случае потери работы можно будет обратить взыскание, наличие депозитов в банках и прозрачная кредитная история", — добавил Соловьев.

Место работы, то есть, государственная или коммерческая структура, значения не имеет, но известность компании или то, что она является зарплатным клиентом банка, будет преимуществом, уверен гендиректор компании "Городские инновационные технологии" Сергей Минко. Имеет и значение качество приобретаемой недвижимости: престижного уровня квартира или дом, которые всегда высоко ценятся на рынке. Не последнюю роль играет также размер первоначального взноса.

"Первоначальный взнос по ипотеке для банков — своего рода маркер рискованности сделки. Самый оптимальный вариант, если он составляет 20% от стоимости жилья. Такой размер взноса рекомендован ЦБ и выгоден для клиента, поскольку позволяет получить более комфортные условия ипотеки, быстрее рассчитаться с кредитом и сэкономить, избежав переплаты по процентам", — говорит руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников.

ЦЕНА ОШИБКИ ВЫСОКА

При выдаче ипотечного кредита банку требуется оценить качества заемщика и спрогнозировать перспективы его доходов на длительный период, поясняет Хайруллин. Соответственно, к заемщику предъявляются более жёсткие требования, чем при выдаче любых других категорий займов, несмотря на факт обеспечения кредита недвижимостью.

"Для банка, в случае невозврата ипотечного кредита, процедура взыскания и затем реализации имущества — процесс утомительный и долгий, кроме того, сама выдача крупных многолетних кредитов накладывает на банки массу ограничений и предъявляет к ним дополнительные требования со стороны регулятора, так что при принятии решения им приходится учитывать максимум параметров и рассматривать любые сценарии на ближайшие десятилетия, которые могут влиять на поведение заемщика", — объясняет эксперт.

Во время пандемии банки ужесточили политику выдач кредитов, которые особенно коснулись наиболее пострадавших от ограничений отраслей, отмечает старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин. Для работников предприятий данных отраслей кредиты, в том числе ипотечные, стали менее доступными. Напротив, банки стали более лояльно оценивать кредитоспособность бюджетников, платёжеспособность которых традиционно оценивается высоко в связи со стабильностью их дохода.

Тем не менее, к оценке ипотечного заемщика банки относятся со всей ответственностью и стараются учесть максимальное число факторов, чтобы принять объективное решение.

"Модель принятия решений по ипотеке учитывает множество факторов и позволяет скомпенсировать негативную оценку по одним параметрам через позитивную оценку по другим. Кроме того, у каждого банка есть ещё и свои критерии оценки платежеспособности заёмщика. Например, банк может отказать в выдаче ипотеки из-за просрочек в других кредитных организациях или высокой кредитной нагрузки", — заключил Красильников.