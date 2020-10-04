МОСКВА, 4 окт /ПРАЙМ/. Россияне в среднем хранят в крупных банках 89% своих сбережений в рублях, остальные средства они размещают в долларах, евро и очень редко — в экзотических валютах, следует из опроса РИА Новости кредитных организаций.

Больше всех в рублях предпочитают сберегать клиенты банка "Русского стандарта" — российская валюта занимает в депозитах долю 98,6%, остальные 1,4% хранятся в иностранной валюте. Рублевые депозиты в "Абсолют банке" занимают 95% от всех сбережений россиян, доля вкладов в долларах США — 4%, в евро — 1%. В Московском кредитном банке доля сбережений в рублях составляет около 92%, в долларах — примерно 6,5%, евро – порядка 1,5%.

Розничные клиенты банка "Дом.РФ" хранят около 95% сбережений в рублях, около 4% приходится на доллары и только 1% на евро. При этом в банке отметили, что во втором и третьем кварталах текущего года наблюдали небольшой рост доли сбережений в долларах и евро.

Рублевые сбережения в Газпромбанке занимают 88,41% от портфеля, среди иностранных валют основной интерес россияне традиционно проявляют к доллару (9,79%) и евро (1,8%). При этом в банке сообщили, что пользуются спросом и нетрадиционные валюты — фунты стерлингов, швейцарские франки и китайские юани. Доля рублевых сбережений у клиентов Россельхозбанка составляет 87,8%, американской валюты — 10,8%, евро — 1,2%, еще 0,2% приходится на другие валюты.

"С начала года валютная составляющая счетов физлиц снизилась на 8% в валюте счета, однако с августа 2020 года доля счетов в долларах и евро начала увеличиваться. Доля рублей в пассивах физлиц — 82%, долларов — 14%, евро — 4%. Меньше процента (0,2%, примерно, постоянная величина) занимают фунты стерлингов, швейцарские франки и иены", — рассказали в "Уралсибе".

Промсвязьбанк сообщил, что не видит в последнее время существенных изменений по предпочтениям россиян в плане валюты для сбережений. При этом в рублях клиенты хранят около 81% своих накоплений, в долларах — около 7%, в евро — порядка 12%. Порядка 80% средств в банке "Санкт-Петербург" размещаются в рублях, чуть более 15% — в долларах и около 5% в евро.