ТОКИО, 4 окт — ПРАЙМ. Японские компании Sony и Kioxia вслед за южнокорейскими Samsung Electronics и SK Hynix обратились к министерству торговли США за одобрением на поставку компонентов китайской Huawei Technologies, которая находится в "черном списке" США.

По данным издания Nikkei Asian Review со ссылкой на неназванные источники, без получения одобрения со стороны американского ведомства японские компании "могут столкнуться с рисками для своей прибыли". При этом, по состоянию на 3 октября, одобрение пока не выдано.

Ранее японская Sony поставляла Huawei до 20% от общего объема всех производимых ею сверхчувствительных матриц.

США обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения необоснованны, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции. При этом в своем давлении на союзников США доходят до угроз прекратить передавать разведывательные данные в случае сотрудничества с китайскими компаниями в области 5G.

С мая прошлого года Huawei находится в "черном списке" США, что перекрывает ей путь к покупке американских компонентов и технологий. Однако с тех пор США уже несколько раз предоставляли Huawei отсрочки по санкциям, разрешая приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновления программного обеспечения существующих телефонов.