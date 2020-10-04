МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Обследование рек, впадающих в Авачинский залив на Камчатке, запланировано на понедельник, 5 октября, сообщил РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы Росрыболовства Дмитрий Клоков.

Ранее серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Специалисты обнаружили в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в два раза. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные.

"Четвертого октября специалистами теруправления, совместно с представителями КамчатНИРО, был повторно обследован Халактырский пляж, бухты Малая, Средняя и Большая Лагерная, бухта Спасения. Взяты пробы воды, песка, биоматериалов из выбросов гидробионтов — по 8 проб в каждой точке. Часть этих проб в ближайшее время будет передана в Москву, где имеется больше возможностей для проведения тщательного анализа", — сказал Клоков.

"На 5 октября запланировано обследование рек, впадающих в Авачинский залив: Налычева, Таенка, Сухая и ряда других. Будут взяты пробы воды, песка, возможных выбросов гидробионтов", — добавил он.

Руководитель пресс-службы ведомства подчеркнул, что специалисты Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства ведут постоянный мониторинг экологической обстановки в районе Халактырского пляжа и прилегающих к нему территорий с момента появления первых сообщений от жителей региона.

"Возбуждено административное дело по признакам нарушения статьи 8.42 КоАП РФ (нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта, водоохранной зоны водного объекта — ред.)", — сообщил Клоков.