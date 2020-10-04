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МОСКВА, 4 окт /ПРАЙМ/. Белоруссия рассчитывает до конца октября получить транш по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) в рамках нового российского кредита, заявил глава минфина республики Юрий Селиверстов.

"Концепт такой, что должно быть три транша. Один из них, скажем, это Евразийский фонд стабилизации и развития, мы работаем с ними. Это первая часть, я думаю, что мы в обозримом будущем его получим … в октябре даже, до конца октября мы это все сформируем. По самому межгосударственному кредиту от правительства России, часть мы должны получить в этом году, часть – в следующем. В принципе, это вполне… приемлемый для нас график", — заявил Селиверстов в интервью телеканалу "Беларусь 1", которое показано в воскресенье.

Как отметил министр, в 2021 году республике необходимо, в том числе, погашать долги перед РФ, а в условиях, когда конца пандемии коронавируса, за которым бы последовал экономический рост, пока не наблюдается, "ресурсы пригодятся стране на развитие".

"Поэтому, когда наши коллеги из РФ окажут нам в этом плане поддержку, и мы, по сути, долг перед ними рефинансируем, это позволит нам более свободно чувствовать себя и быть более уверенными в завтрашнем дне", — заявил Селиверстов.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что Москва прорабатывает с Минском предоставление кредита на 1,5 миллиарда долларов в несколько этапов: до конца года республика может получить по 500 миллионов долларов от России и по линии ЕФСР, а еще 500 миллионов РФ предоставит в будущем году. По его словам, Белоруссия может получить кредит в 500 миллионов долларов от ЕФСР в ближайшее время.

В сентябре белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Россия по его настоянию выделяет Минску кредит на 1,5 миллиарда долларов, из которого 1 миллиард пойдет на рефинансирование долга республики перед РФ. Как пояснял Лукашенко, это была его просьба к руководству России, чтобы белорусская сторона миллиард долларов в этом году Москве не выплачивала, а оставила у себя и перенесла на будущий год.