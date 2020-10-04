МОСКВА, 4 окт /ПРАЙМ/. Республиканский бюджет Белоруссии на 2021 год будет сформирован с дефицитом не менее 2%, сообщил глава минфина Юрий Селиверстов.

"Да, он (бюджет на будущий год – ред.) сохранится с дефицитом… Это, в общем-то, нормальная практика, для того чтобы не допустить волнообразного снижения либо расходов, либо выполнения каких-то обязательств", — заявил Селиверстов в интервью телеканалу "Беларусь 1", которое показано в воскресенье.

Руководитель ведомства обратил внимание, что в России дефицит бюджета ожидают более 2% к ВВП, "при всем при том, что у них есть доходы от нефтяного сектора, есть газовые доходы". Ожидаемый дефицит бюджета Белоруссии в 2021 году Селиверстов не назвал, но предположил, что "меньше (чем в России — ред.) не будет".

Помимо прочего, Селиверстов сообщил, что в октябре проект республиканского бюджета должен быть доработан на площадке правительства, а к ноябрю — направлен президенту.

Бюджет Белоруссии на 2020 год был сформирован с дефицитом в 995,1 миллиона белорусских рублей, или 0,7% прогнозного ВВП.