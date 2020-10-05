МОСКВА, 5 окт /ПРАЙМ/. Наращивание РФ государственных заимствований в ближайшие годы может создать эффект "вытеснения" с рынка корпоративных заемщиков, считают аналитики рейтингового агентства АКРА.

Одним из факторов, способным повлиять на реализацию программ госзаимствования в ближайшие годы, является риск усиления конкуренции между государственным и частным сектором за ресурсы внутренних инвесторов — так называемый эффект вытеснения. "Наблюдавшийся с 2017 года рост чистых государственных заимствований уже привел к увеличению доли гособлигаций в совокупном объеме рынка рублевых облигаций (без учета краткосрочных бумаг Банка России, выпущенных в рамках реализации денежно-кредитной политики), хотя ранее эта доля постепенно снижалась", — говорится в обзоре агентства.

Учитывая амбициозные планы правительства по увеличению заимствований, доля государства на рынке рублевых облигаций, вероятно, продолжит расти, считает АКРА. "В результате эффект "вытеснения" будет усиливаться, что оставит частному сектору меньше возможностей для заимствований внутри страны", — считают в агентстве.

Кроме того, из-за значительного объема привлечения средств может уменьшиться срочность размещаемого госдолга и возрасти спрос на среднесрочные облигации вместо долгосрочных. "При этом средний срок погашения новых выпусков, вероятно, снизится: если в 2019 году данный показатель составил 8,5 лет, то в текущем году — 7,4 года. Это, в свою очередь, приведет к утяжелению профиля погашения долга в течение следующих трех-семи лет при неизбежном росте потребности в валовых заимствованиях", — говорится в обзоре.

С начала года Минфин разместил на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на 2,844 триллиона рублей, план на четвертый квартал — еще 2 триллиона рублей. В 2021 году Минфин планирует внутренние займы в объеме 3,668 триллиона рублей, говорилось в пояснительной записке к проекту бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Согласно документу, в 2022 году планируемые внутренние заимствования РФ составляют 3,117 триллиона рублей, в 2023 году — 3,173 триллиона рублей.