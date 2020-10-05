МОСКВА, 5 окт /ПРАЙМ/. Нерезиденты продолжат покупать российские гособлигации, учитывая сильные макроэкономические показатели России и более низкую волатильность национальной валюты относительно прошлых кризисных периодов, считают аналитики рейтингового агентства АКРА.

"В отличие от банков и финансовых компаний возможности нерезидентов инвестировать в российский государственный долг практически не ограничены. В данном случае все зависит от их готовности к таким инвестициям, которая в свою очередь определяется восприятием этой категорией инвесторов кредитных и валютных рисков госбумаг России в сравнении с облигациями других развивающихся рынков", — говорится в обзоре агентства.

"К началу текущего кризиса Россия имела один из наиболее низких уровней госдолга (12,3% ВВП, или 10,8% ВВП за вычетом гарантий на конец 2019 года), а также существенный объем ликвидных активов (ФНБ и прочие денежные средства), что выгодно отличает ее от многих развивающихся стран. На конец 2023 года российский долг может увеличиться до 21,3% ВВП, но по-прежнему останется на умеренном по международным меркам уровне", — добавили в АКРА.

Отмечается, что, несмотря на практически неограниченные кредитные ресурсы нерезидентов, правительства развивающихся стран с осторожностью относятся к аккумулированию инвесторами-нерезидентами значительной доли госдолга из-за риска резкой смены их отношения к инвестициям в суверенные облигации этих стран. Инвестиционная активность нерезидентов заметно снижается в периоды роста как глобальных, так и локальных рисков. Последним на сегодняшний день примером такого рода событий стала масштабная продажа гособлигаций развивающихся рынков в марте текущего года, вызванная пандемией коронавируса.

На российском рынке нерезиденты приобретают государственные облигации с различными параметрами, но предпочтение отдается наиболее ликвидным бумагам с длительным сроком до погашения. Согласно данным Банка России, доля ОФЗ, находящихся в собственности иностранцев, за август снизилась на 0,4 процентного пункта по сравнению с июлем — до 29,4% по состоянию на 1 сентября. Доля нерезидентов в ОФЗ на начало текущего года составляла 32,2% против 24,4% на начало 2019 года.

"По оценкам АКРА, учитывая сильные макроэкономические показатели России и более низкую волатильность национальной валюты (относительно прошлых кризисных периодов), нерезиденты продолжат покупать ОФЗ… Однако увеличение доли нерезидентов в структуре держателей госдолга и их концентрации в определенном сегменте облигаций повышает риски внезапной массовой продажи ими бумаг и, как следствие, "заморозки" рынка. Это может привести к росту стоимости заимствований и пересмотру сроков их осуществления как правительством, так и корпоративными заемщиками", — считают аналитики АКРА.