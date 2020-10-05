МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в сентябре опустился до 53,7 пункта с 58,2 пункта в августе, говорится в сообщении исследовательской организации Markit.

Организация отмечает, что третий квартал стал успешным для российской сферы услуг, несмотря на замедление роста деловой активности в сентябре. Среднеквартальное значение индекса стало максимальным с первого квартала 2017 года.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад. "Сезонно скорректированный индекс IHS Markit российской сферы услуг составил в сентябре 53,7 балла, заметно опустившись с августовского показателя 58,2 балла, однако продолжая свидетельствовать о значительном расширении деловой активности", — говорится в сообщении.

Рост новых заказов, по данным Markit, в конце третьего квартала в целом был стабильным благодаря возобновлению операций и привлечению новых клиентов. Вместе с тем, несмотря на рост новых заказов, компании указали, что в сентябре возобновилось сокращение численности персонала.

"Данные за сентябрь указали на снижение темпов роста деловой активности в российской сфере услуг. Снижение деловой уверенности также сказалось на найме сотрудников, поскольку занятость в секторе услуг продолжала снижаться", — прокомментировала экономист компании IHS Markit Шиан Джонс. Она добавила, что рост деловой активности замедлился в целом — как в производственном секторе, так и в секторе услуг.