МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в сентябре снизился до 50,4 пункта с августовских 51,9 пункта, сообщает исследовательская организация Markit Economics.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижение показателя до 50,1 пункта, как показала и предварительная оценка.

При этом индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны в сентябре, по окончательной оценке, составил 48 пункта против 50,5 пункта в августе. Ожидалось значение показателя на уровне предварительной оценки в 47,6 пункта.

Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, в сентябре, по окончательной оценке, составил 54,7 пункта против уровня августа в 54,4 пункта. Аналитики ждали его на уровне предварительной оценки в 53,7 пункта. PMI сферы услуг Германии сократился до 50,6 пункта с 52,5 пункта в августе при прогнозе в 49,1 пункта.

Композитный индекс деловой активности во Франции в сентябре, по окончательной оценке, снизился до 48,5 пункта с уровня 51,6 пункта. PMI страны в сфере услуг составил 47,5 пункта против 51,5 пункта месяцем ранее. Показатели совпали с предварительной оценкой и ожиданиями аналитиков.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.