Матвиенко предлагает повышать налоги для компаний, выводящих средства в офшоры
МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что налоговая система должна мотивировать компании вкладывать свои доходы в инвестиции РФ, за вывод средств в офшоры налог может быть повышен.
"Налоговая система должна быть мотивирующей. Для крупных компаний, если они выводят средства за рубеж", — сказала Матвиенко в понедельник на слушаниях по проекту бюджета-2021.
По ее мнению, если компания вкладывает доходы в инвестиционные проекты в России, "налог на прибыль может быть и понижен, а за вывод средств в офшоры налог можно существенно повысить".
Спикер СФ также считает важным упорядочить вопрос о доходах институтов развития и выплачиваемых ими дивидендов.
"Есть один институт развития, не буду его называть, который за 2019 год показал убытки. Но при этом размер дивидендов зашкаливает", — сказала она.
Также Матвиенко коснулась деятельности компании "Норникель". "Дивиденды компании больше бюджета всего Красноярского края", — отметила она.
Но при этом средства, вкладываемые в модернизацию, по ее словам, очень малы. "Ситуация эта ненормальная", — полагает Матвиенко.
https://1prime.ru/state_regulation/20201005/832112313.html