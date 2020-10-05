МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что налоговая система должна мотивировать компании вкладывать свои доходы в инвестиции РФ, за вывод средств в офшоры налог может быть повышен.

"Налоговая система должна быть мотивирующей. Для крупных компаний, если они выводят средства за рубеж", — сказала Матвиенко в понедельник на слушаниях по проекту бюджета-2021.

По ее мнению, если компания вкладывает доходы в инвестиционные проекты в России, "налог на прибыль может быть и понижен, а за вывод средств в офшоры налог можно существенно повысить".

Спикер СФ также считает важным упорядочить вопрос о доходах институтов развития и выплачиваемых ими дивидендов.

"Есть один институт развития, не буду его называть, который за 2019 год показал убытки. Но при этом размер дивидендов зашкаливает", — сказала она.

Также Матвиенко коснулась деятельности компании "Норникель". "Дивиденды компании больше бюджета всего Красноярского края", — отметила она.

Но при этом средства, вкладываемые в модернизацию, по ее словам, очень малы. "Ситуация эта ненормальная", — полагает Матвиенко.