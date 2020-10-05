МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Темпы роста ВВП России в предстоящие годы не должны быть ниже 3%, нужно не оценивать исполнимость данного прогноза МЭР, а сделать все возможное и невозможное, чтобы обеспечить это, завила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на слушаниях по проекту бюджета-2021.

"Жизненно важно, чтобы главный финансовый документ обеспечил прорыв в экономическом развитии страны. Прогноз Минэкономразвития по темпам роста ВВП России выше 3% на следующие три года. По мнению некоторых экспертов, он выглядит очень оптимистично", — сказала парламентарий.

Вместе с тем, она считает, что "нельзя допускать более низкого роста валового внутреннего продукта, иначе мы не обеспечим реализацию всех задуманных планов и национальных целей". "Нужно не рассуждать по поводу того, оптимистичный или неоптимистичный прогноз, а принимать все возможные и невозможные меры, чтобы обеспечить прогнозные темпы роста внутреннего валового продукта", — подчеркнула Матвиенко.

Она также отметила, что правительству нужно соблюсти баланс между оптимизацией бюджетных расходов и сохранением условий для роста российской экономики.

Ранее первый замглавы бюджетного комитета СФ Сергей Рябухин сообщил РИА Новости, что Совфед планирует на пленарном заседании 18 ноября рассмотреть федеральный бюджет на 2021 год и плановые 2022-2023 годы.