МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Россия не оставит без ответа возможные новые ограничения для российских товаров на европейских рынках, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Еврокомиссия подготовила доклад, который имеет длинное название "О существенных искажениях в экономике РФ для целей проведения расследований в области торговой защиты". Я думаю, что вы понимаете, о чем идет речь. Документ носит откровенно предвзятый характер, чреват возникновением дополнительных ограничений для доступа российских товаров на рынок Евросоюза, что, конечно же, не останется без ответа, как вы понимаете", — сказал министр перед началом встречи с членами Ассоциации европейского бизнеса в России.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.