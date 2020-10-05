МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Ставки НДПИ на отдельные твердые полезные ископаемые, которые планируется увеличить в 3,5 раза, в настоящее время находятся в России на беспрецедентно низком уровне, заявил министр финансов Антон Силуанов.

Госдума в конце сентября приняла закон о повышении в 3,5 раза налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для производителей удобрений и металлургов, сделав исключение для новых инвестпроектов, реализуемых в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений.

Документ вводит рентный коэффициент 3,5 к ставке НДПИ при добыче калийных и природных солей, чистого хлористого натрия, апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд, бокситов, нефелинов, горнорудного неметаллического сырья, кондиционных руд цветных металлов, а также железной руды. Эта мера принесет бюджету в будущем году 56 миллиардов рублей, пояснял Силуанов перед первым чтением.

"Второй блок налоговых изменений — это изменения в добыче твердых полезных ископаемых. Предусмотрено выравнивание ставок НДПИ на отдельные твердые полезные ископаемые, которые в настоящее время находятся на беспрецедентно низком уровне", — сказал Силуанов в понедельник, выступая на парламентских слушаниях.

"У нас уровень ренты по сути дела в твердых полезных ископаемых около 1% и менее 1% от выручки. И мы сейчас предлагаем увеличить в 3,5 раза, ну хотя бы до уровня, который даже несколько ниже, чем в мировой практике. И даже ниже, чем в других отраслях, которые добывают природные ископаемые", — добавил он.