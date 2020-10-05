МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Правительство РФ продлевает на год выделение грантов на открытие своего дела в сфере сельского хозяйства, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Чтобы поддержать фермеров и сельскую кооперацию, правительство вносит корректировки в правила распределения субсидий регионам. Продлевает на год возможность использования грантов на создание или развитие своего дела", — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Этой мерой смогут воспользоваться сельскохозяйственных потребительские кооперативы, а также семейные фермеры и те, кто только начал бизнес, пояснил премьер. Кроме того, кабмин продлевает и срок освоения средств для крестьянских фермерских хозяйств, которые получили грант "Арго-стартап" в прошлом году, добавил он.

"Всего на грантовую поддержку в 2020 году предусмотрено свыше 13 миллиардов рублей. Такие меры должны помочь малому и среднему агробизнесу успешно завершить свои начинания", — сказал Мишустин.