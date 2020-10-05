МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. В России рассматривают возможность увеличить в следующем году социальные выплаты бедным семьям с детьми. Как пишет РИА Новости со ссылкой на спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, она выступила с предложением предусмотреть в федеральном бюджете на следующий 2021 год повышение выплат.

Ранее на слушаниях по вопросу проекта федерального бюджета на 2021 год Матвиенко говорила о том, что президент РФ Владимир Путин поручил взять на контроль "ряд чувствительных социальных вопросов". Особый акцент необходимо сделать на мерах по поддержке семей с детьми.

"Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с Советом Федерации поручил взять на контроль ряд чувствительных социальных вопросов и предусмотреть их бюджетное финансирование", — заявила Матвиенко на слушаниях, которые посвящены проекту бюджета России на 2021 год.

Ранее в сентябре текущего года Путин на встрече в Совфеде назвал социальный контракт главным способом борьбы с бедностью.