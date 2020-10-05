МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Руководитель столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов сообщил в понедельник, что поддерживает форму гибридной занятости, при которой совмещается очный и дистанционный формат работы.

"Мы уже с апреля так же, как бизнес, перешли на удаленный режим работы. А в пике ограничений сотрудников на местах, наверное, было порядка 10-15% — это только те люди, которые обеспечивают необходимые производственные процессы, остальные люди все работали на удаленке. Сейчас у нас в удаленном режиме находится порядка 30%… Самое интересное: в тех учреждениях, где деятельность непосредственно связана с людьми, а потоки получателей услуг упали, мы эти численности смогли привлечь на проведение каких-то других работ, которые все время откладываются на второй план, в частности формирование архивов и так далее. Форму гибридной занятости мы очень поддерживаем", — заявил он, выступая на круглом столе "Изменения системы агломераций в связи с переходом на удаленную работу".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в связи с ростом числа заболевших коронавирусом с понедельника в столице школьники уходят на двухнедельные каникулы, не менее 30% сотрудников, в особенности хронически больные и пожилые, — на удалённую работу.