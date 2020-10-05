ЛОНДОН, 5 окт — ПРАЙМ, Наталья Копылова. Последствия кризиса, вызванного реакцией на коронавирус COVID-19, и все более возможный "жесткий" выход из Евросоюза (Brexit), то есть без заключения особого торгового договора с ЕС, могут стоить Великобритании около 134 миллиардов фунтов стерлингов, говорится в совместном докладе британской юридической компании Baker & McKenzie и аналитического агентства Oxford Economics.

Иными словами, по оценкам экспертов, кризис, вызванный пандемией коронавируса, и "жесткий" Brexit могут оказать усиленное негативное влияние на британскую экономику в течение нескольких лет и сократить ВВП страны на 6%.

Что касается первого из вышеназванных факторов, то полноценное восстановление британской экономики станет возможным лишь после того, как вакцина от коронавируса станет эффективной и широкодоступной, а до тех пор это восстановление будет медленным, считают эксперты.

"Многие компании, вероятно, будут работать ниже своей обычной мощности, ограничивая тем самым темпы восстановления. Поэтому будет трудно избежать некоторого долгосрочного ущерба, поскольку резкий рост безработицы и банкротства предприятий бросят длинные тени на будущий рост", — поясняется в отчете.

"Эта отрезвляющая статистика подчеркивает долгосрочные проблемы Brexit и COVID-19 для многих компаний и жизненно важную необходимость подготовиться как к сценариям со сделкой, так и к сценарию без соглашения о Brexit", — также отметили авторы доклада.

Между тем меры правительства Британии, направленные на поддержку компаний и граждан, оставшихся без работы, помогут ограничить степень "рубцевания" производственного потенциала экономики, а налаживание двусторонних торговых связей за пределами ЕС также позволит Соединенному Королевству сгладить потери, которые возникнут при выходе из Общего рынка после Brexit, не исключают аналитики.