МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Росприроднадзор рад, что "Норникель" наконец озвучил свою оценку ущерба от разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, однако эта цифра "в разы меньше" расчетов самых лояльных компании экологов, заявила журналистам глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Сегодня "Норникель" сообщил, что оценивает общий ущерб от разлива топлива на ТЭЦ-3 в 21,4 миллиарда рублей, в то время как Росприроднадзор ранее предъявил к компании иск в размере 147,8 миллиарда рублей.

"Озвученная сумма в разы меньше, чем об этом говорили самые лояльно настроенные к компании экологи. Обращаю внимание, что компания еще ничего не погасила и не внесла даже рубля", — сказала Радионова.

Впрочем, в ведомстве рады, что "Норникель" "наконец объявил хоть какую-то сумму", заметила она.

"Экологии нанесён колоссальный урон. Это вовсе не инцидент, а полноценная авария на объекте, в результате которой нефтепродукты попали в водный объект", — подчеркнула Радионова.

Расчёты Росприроднадзора, по ее словам, представлены в суд и отражены в исковом заявлении. Ведомство рассчитывало сумму нанесенного ущерба руководствуясь исключительно замерами и результатами анализов, отметила она.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на этой ТЭЦ 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. После того как Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.