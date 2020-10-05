МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в сентябре вырос до 57,8% с августовских 56,9%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения до 56,3%.

Кроме того, индекс занятости в секторе услуг страны в сентябре вырос до 51,8% с уровня августа в 47,9%.

Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.