МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Товарооборот между Италией и Россией в период с января по июль сократился на 23,4%, составив всего 9,7 миллиарда евро, за аналогичный период в 2019 году товарооборот составлял 22,5 миллиарда евро, заявил РИА Новости президент Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Винченцо Трани.

"Потери оказались очень значительными… Торговый обмен между Италией и Россией в период с января по июль 2020 года сократился на 23,4%, составив всего 9,7 миллиарда евро (за тот же период в 2019 году товарооборот составил 22,5 миллиарда евро)", — сообщил Трани, отвечая на вопрос о потерях итало-российского бизнеса за период пандемии коронавируса.

По его словам, импорт-экспорт между Римом и Москвой также находятся в минусе: экспорт из Италии в РФ сократился на 9,4%, экспорт из России в Италию — на 33%.

"Эти цифры привели к сальдо торгового баланса между Италией и Россией на уровне —83,1%", — объяснил глава Итало-российской торговой палаты, добавив, что причиной тому стало закрытие границ и сокращение поездок.

Многие государства мира, включая страны ЕС, на фоне пандемии коронавируса ввели масштабные запреты в области социально-экономической жизни, среди которых закрытие границ, ограничения торговли, запрет на работу ресторанов и отелей, ограничение авиа- и наземного сообщения. Экономика серьезно страдает от этой ситуации.