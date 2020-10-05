МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Белорусская калийная компания (БКК) впервые поставила партию хлористого калия в Китай по Северному морскому пути, сообщила в понедельник пресс-служба компании.

Привычный морской маршрут транспортировки белорусских калийных удобрений в КНР проходит через Суэцкий канал, Индийский океан. Также бывает, что эти грузы движутся по Атлантическому океану через мыс Доброй Надежды.

"Сегодня, 5 октября 2020 года из порта Клайпеда в Китай впервые прибыли по Северному морскому пути — через воды Северного-Ледовитого океана и затем через Берингов пролив — два судна с белорусским хлористым калием", — говорится в сообщении на сайте БКК.

Как отметили в пресс-службе, срок доставки груза на этих судах сократился в полтора раза по сравнению с традиционным маршрутом, существенно уменьшились и расходы на фрахт. "Этот смелый проект подчеркивает стремление БКК к постоянному повышению качества сервиса, но кроме того – вносит свой значительный вклад в развитие глобальной стратегической инициативы "Один пояс, один путь", — говорится в сообщении.

В конце апреля БКК сообщила, что заключила контракт с консорциумом китайских покупателей (Sinochem, CNAMPGC, CNOOC) на поставку в текущем году калийных удобрений по новой цене — 220 долларов за тонну. До этого, с сентября 2018 года по июнь 2019 года, цена составляла 290 долларов за тонну.

ОАО "Белорусская калийная компания", основанное в 2013 году, — эксклюзивный экспортер калийных удобрений производства ОАО "Беларуськалий". За почти семь лет своей деятельности БКК осуществила поставки белорусского калия в 133 страны мира.