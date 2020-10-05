МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Бюджет Москвы по итогам этого года недополучит приблизительно 800 миллиардов рублей. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы Владимир Ефимов.

"Если сравнивать еще и с тем, что у нас был заложен рост доходов относительно прошлого года на 8%, то суммарные потери бюджета превысят 500 миллиардов рублей. При этом мы понесли еще порядка 300 миллиардов рублей дополнительных расходов, которые не были предусмотрены в первоначальном бюджете и связаны с переоборудованием больничного фонда под COVID… То есть для бюджета это будет стоить порядка 800 миллиардов по итогам года, при условии, что мы останемся в текущей ситуации", — заявил Ефимов.

Также он сообщил, что экономика столицы восстановится в полном объеме к середине 2022 года.