МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Москва впервые за 10 лет будет выходить на рынок заимствований на фоне дефицита бюджета. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы Владимир Ефимов.

"Если говорить про бюджет следующего года, он будет дефицитным. Мы впервые за последнее десятилетие будем выходить на рынок заимствований", — заявил он.

Он также сообщил, что бюджет Москвы по итогам этого года недополучит приблизительно 800 миллиардов рублей.