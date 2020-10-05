МОСКВА, 6 окт /ПРАЙМ/. Около трети игроков рынка форекс в России могут успешно пройти квалификационный тест ЦБ РФ на право стать квалифицированным инвестором, свидетельствуют пробные тестирования Ассоциации форекс-дилеров (АФД).

"С 18 сентября по 2 октября АФД проводила пробное тестирование инвесторов на рынке форекс. Всего было протестировано 322 потенциальных соискателя. Достигли или превысили квалификационный порог прохождения теста 115 соискателей (36%)", — говорится в сообщении.

В пробном тестировании приняли участие 44 (14%) соискателя, не имеющих никакого опыта и знаний, получившие по первому блоку вопросов 0 баллов. При реальном тестировании они не получили бы доступа ко второму блоку вопросов, сообщила АФД.

"Целью опроса было выявление мест, нуждающихся в доработке при подготовке соответствующих тестов в рамках работы над реализацией закона о категоризации инвесторов. Даже при небольшой выборке мы видим, что тест, с одной стороны, отсекает лиц, не знающих основ финансового рынка, с другой — показывает интерес к рынку у трейдеров. В целом, ожидания инвесторов нам понятны, а результаты в виде обобщенной информации будут направлены в Банк России", — сказал руководитель АФД Евгений Машаров.

В конце июля президент России Владимир Путин подписал закон о категоризации инвесторов-физлиц. Цель нововведений — защитить от излишних рисков россиян, всё активнее инвестирующих на биржах из-за падения доходности вкладов. Закон сохраняет действующий сейчас подход по разделению частных инвесторов на две категории: неквалифицированных и квалифицированных. Требования для признания гражданина квалифицированным инвестором будут определяться в нормативном акте Банка России.

Согласно данным на сайте ЦБ РФ, в настоящее время в России четыре организации имеют лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера. В числе этих организаций "Финам Форекс", "Альфа-Форекс", "ВТБ Форекс" и "ПСБ-Форекс", которая в середине августа заявила о ликвидации.