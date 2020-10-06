МОСКВА, 6 окт /ПРАЙМ/. Россия в ближайшие пять лет сохранит мировое лидерство по темпам роста безналичных платежей, тем не менее, среднегодовые темпы роста выручки от транзакционного банковского обслуживания будут существенно ниже результата 2014-2019 годов, говорится в исследовании консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG), которое есть в распоряжении РИА Новости.

"Если в 2014-2019 году Россия была абсолютным мировым лидером по темпам роста безналичных платежей со среднегодовыми совокупными темпами роста выручки (CAGR) 15,6%, то и в последующие пять лет, скорее всего, сохранит это положение. Однако, как и во всем мире, в России заметно понизятся темпы роста, которые составят в 2020-2024 году 2,8-7,8%, в зависимости от сценария восстановления экономики. Ближайший конкурент – Азиатско-Тихоокеанский регион – может показать 3-7,3% в тот же период", — прогнозируют аналитики BCG.

Впервые о "русском чуде" заговорили в прошлом году, когда по итогам периода 2010-2018 года был выявлен феноменальный, 30-кратный рост числа безналичных карточных транзакций: с 5,8 до 172 в год на человека, отметил управляющий директор BCG, глава экспертной практики Digital в России и СНГ Макс Хаузер. Тогда по этому показателю РФ обогнала все страны Европы, в том числе лидеров, которые за тот же период показали двух- и трехкратный рост.

В этом году "русское чудо" получило продолжение. Пандемия оказала мощное воздействие на все сферы жизни и дала толчок развитию цифровых технологий, которые помогают справиться с изменениями и повысить безопасность.

"Российские потребители отреагировали на новые реалии мгновенно: всего за полгода, с конца 2019 до середины 2020 года половина тех, кто все еще пользовался наличными, перешла на безналичные расчеты. Ненамного опережают Россию по доле перешедших на безнал потребителей только Великобритания, Канада и Австралия", — привел данные Хаузер.