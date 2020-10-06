МВФ одобрил второй транш льгот по кредитам для 28 стран
ВАШИНГТОН, 6 окт /ПРАЙМ/. Международный валютный фонд одобрил для 28 беднейших стран-членов продление льгот по кредитам еще на шесть месяцев, говорится в сообщении фонда.
Первоначальный мораторий был принят в апреле и истекал 13 октября. В рамках программы фонд выделил около 227 миллионов долларов этим странам на обслуживание долга. Второй транш будет намного больше — в районе 959 миллионов долларов.
Предполагается, что помощь в выплате долга поможет этим странам высвободить ресурсы для борьбы с коронавирусом.
https://1prime.ru/state_regulation/20201006/832116491.html