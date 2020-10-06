МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Россиянам не хочется просить работодателя повысить им зарплату — одни считают, что их посчитают неблагодарными, другие — стесняются, а третьи, что и так повысят, говорится в отчете сервиса Работа.ру, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

"17% респондентов отметили, что после просьбы о повышении начальство сочтет их неблагодарными и будет относится хуже, а 27% опрошенных просто стесняются просить повышения на работе", — сообщается по итогам собеседования 3,2 тысячи респондентов, проведенного в октябре.

Еще 40% жителей России указали, что им нет необходимости просить повышения — работодатель сам заметит их рост и поощрит его прибавкой. 16% опрошенных отметили, что и так довольны своей зарплатой.

При этом есть и те, кто считает, что просить повышения можно. Так 16% респондентов уверены, что просить повышения зарплаты нужно каждые полгода.

"Каждый третий житель России отметил, что обращаться к работодателям на счет повышения нужно не чаще одного раза в год. Почти столько же опрошенных (34%) указали, что повышение всегда должно происходить исключительно по инициативе работодателей, а 17% указали, что просить повышения нужно раз в 1,5-2 года", — добавляется в отчете.