СИДНЕЙ, 6 окт — Dow Jones. На заседании во вторник Резервный банк Австралии оставил в силе ключевую процентную ставку и целевой уровень доходности 3-летних государственных облигаций. При этом банк заявил, что продолжает изучать варианты усиления стимулирования экономики.

Как и ожидалось, РБА оставил ключевую ставку на рекордном минимуме 0,25%. Установленный в марте целевой уровень доходности 3-летних государственных облигаций также остался неизменным, составив 0,25%.

"Правление продолжает обсуждать, как дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики может поддержать рынок труда при продолжении возобновления работы экономики", — сказал управляющий РБА Филип Лоу.

По словам экономистов, то, что в РБА не принял мер на этом заседании, означает, что правительство может начинать продвигать государственный бюджет на 2020-21 финансовый год, параметры которого будут опубликованы в 08.30 по Гринвичу.

Ожидается, что министр финансов Джош Фрайденберг объявит, что запланировал дефицит бюджета в размере более чем 200 млрд австралийских долларов (143,64 млрд долларов США), что станет самым большим дефицитом примерно за 70 лет, а также расскажет о мерах поддержки экономики в ходе ее продолжительного восстановления.

Такой бюджет ознаменует поворот реакции экономической политики на пандемию Covid-19 от чрезвычайных мер по поддержке занятости и доверия к выводу экономики из первой почти за 30 лет рецессии.

Экономисты по-прежнему не исключают, что в ближайшие месяцы РБА может понизить ставки и начать полномасштабное количественное смягчение, покупая 3-летние, 5-летние и 10-летние гособлигации.

Во 2-м квартале экономика Австралии резко сократилась, по сравнению с 1-м кварталом: сокращение составило 7%.

"Как бы тяжело это ни было, сокращение ВВП было меньшим, чем в большинстве других стран, и меньшим, чем ожидалось, — сказал Лоу. – В большинстве регионов Австралии идет восстановление".

По его словам, "восстановление во всей стране, видимо, будет неровным и неравномерным, и для возвращения на уровень конца 2019 года потребуется некоторое время".

— Автор James Glynn, james.glynn@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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